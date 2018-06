Wendt: Hut nehmen

Sabina Wendt.

„Merkel muss weg“. Dieser Satz klingt inzwischen ausgelutscht. Dennoch sagt er im Grunde das aus, was viele insgeheim denken dürften und was längst überfällig scheint. Die Kanzlerin hat den richtigen Zeitpunkt für ihren Abtritt offensichtlich verpasst.

Schon die Schlappe bei der Bundestagswahl hat gezeigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht mit ihrer Politik einverstanden ist – vor allem in puncto Asyl. Schlimmer noch: Ein halbes Jahr lang war die Bundesrepublik weitestgehend regierungslos, da es sich für Frau Merkel scheinbar nicht schickte, eine Minderheitsregierung anzuführen, in der Argumente gefragt sind und man eben nicht auf die Stimmenmehrheit bauen kann.

Jetzt zeigen sich die Folgen des mit Ach und Krach zusammengekitteten Scherbenhaufens, der momentan regiert. Der Vorstoß Seehofers ist nur eine davon. Wer dachte, den Bundesinnenminister mit Zugeständnissen besänftigen zu können, wird nun eines Besseren belehrt. Natürlich dürfte auch die im Herbst anstehende Landtagswahl für die CSU eine Rolle spielen, längst sprechen CSU-Mitglieder offen an, dass sie die Wahl mit Angela Merkel als Kanzlerin kaum noch für zu gewinnen halten.

Für die Befürworter der Kanzlerin mag es richtig sein, dass Merkel sich unnachgiebig zeigt, und immer wieder eine europäische Lösung anstrebt. Doch sind diese Ziele, wie sie sie zurzeit anstrebt, kurzfristig zu erreichen? Unwahrscheinlich. Es wirkt eher so, als greife Merkel nach dem letzten Strohhalm, um ihre Karriere irgendwie versöhnlich zu beenden, und nicht wegen ihrer Verfehlungen vor allem in der Migrationspolitik vom Hof gejagt zu werden. Das wirkt angesichts der prekären Lage egoistisch.

„Niemand in der CSU hat Interesse, die Kanzlerin zu stürzen“, hatte Horst Seehofer jüngst in einem Interview gesagt. Das erinnert stark an die Aussage eines Walter Ulbricht, dass niemand beabsichtige, eine Mauer zu errichten. Die Folgen sind indes bekannt.

Es wäre für Angela Merkel das Beste, es nicht so weit kommen zu lassen, und selbst den Hut zu nehmen – damit würde sie politische Verantwortung übernehmen.

Otto-Moog: Kleineres Übel

Robert Otto-Moog

Es gibt viele gute Gründe, Angela Merkel zu kritisieren – für einen Rücktritt reichen die aber nicht. Vor allem nicht jetzt. Denn zum aktuellen Zeitpunkt wäre eine Demission der Bundeskanzlerin eine Kapitulation vorm rechtskonservativen bis dumpfnationalen Lager – und es würde dem sogenannten „Asylstreit“ eine Bedeutung zumessen, die er nicht einmal im Ansatz verdient hat.

Es ist ein rein auf Bayern abzielendes Wahlkampfmanöver der CSU, mal wieder auf Krawall zu schalten. Und es ist der thematischen Beschränktheit Horst Seehofers – ob sie dem Amt oder dem Amtsträger geschuldet ist, sei einmal dahingestellt – zu verdanken, dass nun ein Thema die öffentliche Diskussion dominiert, das eigentlich aktuell gar keinen Anlass für stumpfen Aktionismus bietet. Es gibt drängendere Probleme in Deutschland, als die Abweisung einiger Tausend Asylbewerber an den Grenzen, die bereits in einem anderen Land der Europäischen Union registriert sind.

Ein Rücktritt der Kanzlerin, deren bisherigen Zugeständnisse an all die Seehofers, Dobrindts und Gaulands dieses Landes bereits für eine Erosion humaner Grundprinzipien in der deutschen Flüchtlingspolitik gesorgt haben, würde zudem ein Loch reißen, das kaum gefüllt werden könnte. Wer sollte derzeit auf Angela Merkel folgen?

Die Demission der Bundeskanzlerin würde zudem einen ungemeinen Machtgewinn für Horst Seehofer bedeuten und für seine Partei, die ohne die Schwesterpartei CDU bundesweit bedeutungslos wäre. Der Gegenpol zum Dampfplauderer innerhalb der Union fiele weg, das Land würde weiter nach rechts kippen, die AfD und die kleine aber laute Gruppe der „Merkel muss weg“-Blöker auf deutschen Straßen würden sich zurecht als Sieger feiern – eine Horrorvorstellung. Merkel dürfte auch für alle, die sich selbst links der CDU sehen, in diesem Fall das deutlich kleinere Übel sein.

Das war es dann aber auch schon. Denn dass die Kanzlerin derart auf die bayerischen Schreihälse eingeht und sich ein unsinniges Ultimatum aufschwatzen lässt, ist ein weiterer guter Grund für Kritik an ihr. Für einen Rücktritt reicht das aber noch nicht.