Pulaski Mit fünf Minuten Verspätung betritt Darrell Todd Maurina den Sitzungssaal. Er fährt seinen Laptop hoch, wählt sich ins Internet ein und schaltet ein digitales Aufnahmegerät an. Über einen Stöpsel im linken Ohr hört er nebenbei noch den Polizeifunk mit.

Maurina, der seine Artikel auf Facebook postet, ist in der Bezirksverwaltung von Pulaski im US-Staat Missouri der Vertreter der Presse – der Presse in ihrer Gesamtheit.

Maurina ist der einzige, der von dem aktuellen Termin berichten wird. Eine Straße, die bei einem Hochwasser im Jahr 2013 überschwemmt worden war, soll erneuert werden. Die lokalen Politiker müssen beraten, wie sie vorgehen wollen, um bei der Finanzierung auf Bundesmittel zugreifen zu können. Das Ergebnis wird in keiner Zeitung stehen. Das einzige Lokalblatt, „The Daily Guide“, wurde im September eingestellt.

Der Bezirk Pulaski ist damit Teil eines beunruhigenden Trends: Mehr als 1400 amerikanische Städte und Gemeinden haben in den zurückliegenden 15 Jahren ihre Zeitung verloren. Das zeigt eine Auswertung von Daten der University of North Carolina. Für die Schließungen mag es verschiedene Gründe geben. Die Folge ist aber stets die, dass die Bewohner der betroffenen Regionen niemanden mehr haben, der dem Stadtrat auf die Finger schaut.

Die Zeitung „The Daily Guide“, deren Geschichte auf das Jahr 1962 zurückging, berichtete über die beiden Kleinstädte Waynesville und St. Robert. Bis 1980 war sie in Familienbesitz. Danach wurde sie mehrfach verkauft. Zuletzt gehörte sie Gatehouse Media, dem größten Zeitungsunternehmen der USA. 2010 hatte „The Daily Guide“ noch vier Vollzeit-Redakteure sowie einen Seitengestalter und drei Anzeigenverkäufer.

Doch nach und nach verließen die Mitarbeiter das Blatt; ihre Stellen wurden nicht neu besetzt. Seit dem vergangenen Frühjahr erschien die Zeitung nicht mehr an fünf, sondern nur noch an drei Tagen pro Woche. Im Juni kündigte die letzte Redakteurin Natalie Sanders – laut eigenen Angaben wegen Überlastung. Drei Monate später, am 7. September, wurde die letzte Ausgabe gedruckt. „Es hat sich angefühlt, als wäre ein alter Freund gestorben“, sagt Sanders. „Ich saß da und habe geweint.“

Der Untergang des „Daily Guide“ wirft Fragen auf, die schwer zu beantworten sind – und mit denen sich kleine wie große Verlage in den USA und darüber hinaus beschäftigen. Hat Gatehouse Media von weiteren Investitionen abgesehen, weil die Menschen einfach nicht mehr so sehr an einer Zeitung interessiert waren? Oder hatten die Leser gerade deswegen das Interesse verloren, weil wegen mangelnder Investitionen die Qualität des Blattes nachgelassen hatte?

Das Unternehmen erklärte, „The Daily Guide“ habe, ähnlich wie viele andere kleinere Zeitungen, stark unter dem Rückgang der Anzeigenerlöse gelitten. Hinzu kommt ein Problem, das ebenfalls fast jeden Zeitungsverlag betrifft. Laut dem Pew Research Center ist die Auflagenhöhe in den USA in den vergangenen drei Jahrzehnten jedes Jahr zurückgegangen. Und in kleineren Städten sind die Herausforderungen oft besonders groß.

„The Daily Guide“ habe einige Zeit mit externen Druckaufträgen zusätzliche Einnahmen generiert, aber am Ende sei auch dieses Geschäft eingebrochen, sagt Bernie Szachara, der bei Gatehouse für die nationalen Zeitungstitel zuständig ist. Angesichts des hart umkämpften Marktes sei ungewiss gewesen, ob sich weitere Investitionen gelohnt hätten.

In Waynesville hat die Einstellung der Zeitung eine deutliche Lücke hinterlassen. Viele der einstigen Leser können es noch immer kaum begreifen. „Eine Zeitung zu verlieren“, sagt der 63-jährige Keith Pritchard, der die Security Bank of Pulaski County leitet und sein ganzes Leben in der Region verbracht hat, „ist so, als würde die Stadt ihren Herzschlag verlieren“.

Andere Bewohner beklagen, dass sie von Veranstaltungen, die sie gerne besucht hätten, nur noch im Nachhinein erführen, wenn irgendjemand etwas darüber auf Facebook poste. „Ich vermisse die Zeitung“, sagt der Rentner Bill Slabaugh. Er vermisse „die Möglichkeit, sich mit einer Tasse Kaffee und einem Bagel oder einem Donut hinzusetzen“ und sich in aller Ruhe zu informieren, „was in der Gemeinde los ist“.

Abgesehen von der emotionalen Bindung vieler ehemaliger Leser weckt der Verlust der zentralen Informationsquelle auch aus praktischen Gründen Sorgen. Waynesville hat, wie viele andere US-Städte auch, ein Problem mit Rauschgift. Im vergangenen Jahr gab es vier Morde, so viele wie noch nie. Und alle standen mit der Drogenkriminalität in Verbindung. Ohne Zeitungsberichte, sagt der örtliche Polizeichef Dan Cordova, würden sich viele Menschen gar nicht über das Ausmaß des Problems im Klaren sein.