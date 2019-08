Washington /El Paso /Dayton Die Amokläufe von El Paso und Dayton mit Dutzenden Toten innerhalb von nur 13 Stunden sind Tragödien, die auch aus dem Versagen der liberalen US-Waffengesetze und der Volksvertreter im Kongress resultieren, die weiter aus den Taschen der mächtigen Waffenlobby NRA gefüttert werden. Während über das Motiv für die Morde in Ohio noch gerätselt wird, stellt die Tat in Texas den folgenreichsten Massenmord dieser Art in den Vereinigten Staaten dar, der nach bisher vorliegenden Indizien mit dem Hass des Täters auf Migranten erklärt werden kann.



Für Bürger, die bisher nicht strafrechtlich aufgefallen sind und mentale Probleme verheimlichen können, ist es immer noch möglich, pro­blemlos die bei beiden Taten verwendeten Schnellfeuergewehre zu erwerben. Gleichzeitig hat – was für El Paso relevant ist – ein Teil der konservativen Politiker, allen voran Präsident Donald Trump, keine Probleme damit, illegale Grenzgänger weiter als Drogenkuriere, Vergewaltiger und Mörder zu charakterisieren – auch wenn Kriminalitäts-Statistiken eine ganz andere Sprache sprechen.

