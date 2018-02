Jugendliche setzen Hecke in Brand

Molbergen Mehrere Jugendliche sind am Samstag gegen 17.40 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie an einer Gebäudewand an einer Schule in Molbergen eine Hecke in Brand setzten. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen und ein Übergreifen auf das Schulgebäude verhindern, teilte die Polizei mit. Mehrere Jugendliche wurden noch am Brandort angetroffen. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei nicht machen. Die Ermittlungen dauern an.