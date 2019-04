Peheim Seit mehr als 40 Jahren sorgt Georg Tellmann ehrenamtlich dafür, dass der Kompost, der auf dem Peheimer Friedhof anfällt, mehrmals im Jahr abgefahren wird. Dabei landet auch vieles auf dem Haufen, das nicht kompostierbar ist und das von ihm und seiner Familie aussortiert werden muss. Für seinen Einsatz wurde er auf der Generalversammlung des Heimatvereins Peheim mit einem großen Präsentkorb geehrt. Gleichzeitig appellierte Westendorf an alle Friedhofsbesucher, es mit der Mülltrennung etwas genauer zu nehmen, zumal Mülleimer vorhanden seien. Bei den Wahlen wurden Jutta Frieden als 2. Vorsitzende und Hans Mählmann als Schriftführer bestätigt.

In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte der Vorsitzende Clemens Westendorf an die vielen Aktivitäten des Heimatvereins Peheim im vergangenen Jahr mit der Feier des 35-jährigen Bestehens als Höhepunkt. Besonders wichtig für den Ort sei sicher die Gründung der Rentnergruppe „Wi packt wat an“ im Juni gewesen. Nun treffen sich zweimal im Monat nahezu 20 Rentner, die es sich als Ziel gesetzt haben, den Ort zu verschönern und den Friedhofsdienst zu übernehmen. „Wir werden auch immer toll von unseren Frauen mit Kaffee und Kuchen versorgt. Es macht richtig Spaß in der Gruppe“, so Westendorf, der aber nicht verhehlte, dass er die Entscheidung der Kirchengemeinde, den Zuschuss der politischen Gemeinde zur Pflasterung des Friedhofs nicht annehmen zu wollen, nicht verstehen könne.

Die Leiterin der Grundschule, Karin Riesenbeck, und des Kindergartens, Christiane Willen, gaben einen Überblick über die Situation in den Einrichtungen. So habe die Grundschule im kommenden Schuljahr mit 42 Schülern den niedrigsten Schülerstand, so dass es nur zwei Klassen geben werde. In zwei Jahren dürften die Zahlen durch das neue Baugebiet auf 60 steigen, so dass die Existenz der Schule wohl gesichert sei.

Der Kindergarten profitiere bereits vom neuen Baugebiet an der Markhauser Straße, so Willen. 33 der 35 Kindergartenplätze und 10 der 15 Krippenplätze seien belegt. Fünf pädagogische Mitarbeiter betreuen die Kinder.

Auch wenn der Heimatverein 2018 etwas mehr Geld ausgegeben als eingenommen habe, sei die Kassenlage zufriedenstellend, berichtete Rita von Höfen. Ihr wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Die diesjährige Kirmes wird am letzten August-Wochenende gemeinsam mit dem Musikverein gefeiert. Ein Großereignis steht den Peheimern 2021 bevor. „Dann wird unsere Feuerwehr 100 Jahre“, so Westendorf.