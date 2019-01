Oldenburg Mehr Förderung für den ländlichen Raum im Nordwesten hat die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) angemahnt. Die Wirtschaftskammern in Oldenburg – neben der IHK auch Landwirtschaftskammer und Handwerkskammer – würden derzeit „gemeinsame Positionen und Handlungsempfehlungen zur Stärkung“ erarbeiten, sagte IHK-Präsident Gert Stuke am Dienstagabend beim traditionellen Neujahrsem­pfang der Kammer in der Oldenburger Weser-Ems-Halle. Alle Branchen – Industrie, Handwerk, Handel und Landwirtschaft – seien von starken und funktionsfähigen ländlichen Regionen abhängig.

„Auch bei uns gibt es Regionen, die wir stärker ins Blickfeld nehmen müssen“, meinte Stuke mit Blick auf erhebliche Unterschiede bei der Wirtschaftskraft und Infrastruktur-Ausstattung. „Ganze Regionen könnten von der zukünftigen Entwicklung abgehängt werden“, mahnte er.

Doch dazu müsse es nicht kommen: „Wenn es gelingt, mit einer flächendeckenden Infrastruktur ländliche Regionen beim digitalen Wandel mitzunehmen, ergeben sich enorme Chancen“, sagte der IHK-Präsident vor mehreren Hundert Vertretern von Wirtschaft, Politik und Verwaltung aus der Region. Konkret: Digitale Techniken könnten die Überwindung von Distanzen erleichtern. Durch optimale Vernetzung ließen sich Standortnachteile gegenüber Ballungsräumen teils ausgleichen. Stuke mahnte einen Ausbau der Kommunikations-Infrastruktur an: „Schnelles Internet gehört deshalb heutzutage zum Hausanschluss wie Strom und Wasser!“

Stuke beschrieb die wirtschaftliche Lage im Oldenburger Land als gut, den Jahresausklang als „versöhnlich“. Noch nie habe es so viele Beschäftigte wie derzeit gegeben. Jedoch sei 2018 „wieder einmal eine Chance vertan worden: Wieder mal keine Unternehmenssteuerreform“. Im internationalen Vergleich rangiere die Steuerbelastung der Unternehmen „bereits heute im oberen Drittel“. Dies sei „ein echter Standortnachteil“, kritisierte Stuke, auch mit Blick auf kräftig sprudelnde Steuereinnahmen des Staates.

Er empfahl gegen den Fachkräftemangel, der ein „Top-Thema“ für die Firmen sei, „mehr Frauen in Beschäftigung zu bringen“, die Kinderbetreuung „noch konsequenter“ auszubauen sowie „noch mehr flexible Arbeitszeitmodelle“. Auch sei die „Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern im Rentenalter ein interessantes Instrument“.

In Richtung des anwesenden Umweltministers Olaf Lies (SPD, Sande) formulierte Stuke „Handlungsbedarf“ bei der Energiewende. Man dürfe sich nicht durch immer höhere Kosten ins Abseits manövrieren lassen. Deutschland sei bei den Strompreisen bereits Spitzenreiter. Die Netze sollten ausgebaut, die Kosten müssten reduziert werden, etwa auch durch die Verringerung von Stillstandzeiten von Windkraftanlagen.

Im weiteren Verlauf des Abends nahmen Lies und Stuke an einer Diskussionsrunde unter Leitung von Prof. Rainer Lisowski teil.

Offiziell verabschiedet wurde mit Dank für sein Engagement der bisherige Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Peters. Vorgestellt wurde sein Nachfolger Dr. Thomas Hildebrandt – ein guter Bekannter für die Unternehmen, denn Hildebrandt hatte mit ihnen über viele Jahre die Ausbildung in der Region vorangebracht. Bereichsleiter für Aus- und Weiterbildung ist nun Stefan Bünting.

Geehrt wurden Marc große Austing (große Austing GmbH/Lohne), dessen Unternehmen zu den ersten gehörte, die mit dem IHK-Gütesiegel „Top-Ausbildung“ ausgezeichnet wurden, sowie Jannik Lichterfeld, ehemaliger Auszubildender, als bundesbester Absolvent.