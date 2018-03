Frage: Frau Nahles, die Regierung steht, aber Kanzlerin Angela Merkel hat gerade einmal neun Stimmen mehr als notwendig erhalten. Ein Fehlstart?

Von der Ministerin zur Parteichefin Andrea Nahles (47) ist die designierte Bundesvorsitzende der SPD. Seit der Bundestagswahl im September 2017 ist sie Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Bundestag. Von 2013 bis 2017 war sie Sozialministerin.

Nahles: Nein. Die Kanzlerin hat eine Mehrheit erhalten. Aber es waren weniger Stimmen, als wir erwartet hatten. Die Wahl war geheim, deswegen werden wir nie genau wissen, wer mit Nein gestimmt hat. Das spielt aber auch keine Rolle. Bei uns jedenfalls war die Stimmung gut und sehr geschlossen.

Frage: Dann müssen die Gegenstimmen von der Union gekommen sein. Hat die Kanzlerin ihre Partei nicht im Griff?

Nahles: In der Union rumort es. Auch bei CDU und CSU waren viele skeptisch, in diese Regierung einzutreten. Das können wir jetzt nur durch gutes Regieren auflösen.

Frage: Wie stabil ist die Regierung denn, wenn die Kanzlermehrheit so knapp ausfällt?

Nahles: Die Union kann sich auf die SPD verlassen. 66 Prozent unserer Mitglieder haben uns den klaren Auftrag für die Große Koalition gegeben. In der Fraktion gab es eine gute Diskussion mit Frau Merkel. Die SPD will jetzt loslegen. Wir haben viel zu tun, es gibt jede Menge umzusetzen. Im Koalitionsvertrag stecken viele sozialdemokratische Herzensprojekte.

Frage: Was muss als erstes angepackt werden?

Nahles: Das Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit steht ganz oben auf unserer Agenda. Viele Frauen sind doppelt gelackmeiert, weil sie es sind, die in Teilzeit gehen, wenn Kinder kommen, und dann nicht mehr in Vollzeit zurückkehren können, weil der Weg versperrt ist. Und dann reicht am Ende die Rente nicht, und es folgt die Altersarmut. Aus dieser Falle werden wir die Frauen herausholen. In der letzten Koalition hat die Union das blockiert, jetzt ist es das erste Thema. Der Gesetzentwurf ist fertig und kann zügig beschlossen werden. Auch die Rückkehr zur Parität bei den Beiträgen zur Krankenversicherung wird schnell kommen. Dadurch werden die Arbeitnehmer um rund fünf Milliarden Euro entlastet.

Frage: Der Haushalt muss rasch unter Dach und Fach gebracht werden. Ist für die SPD die Schwarze Null sakrosankt?

Nahles: Sie steht auch auf unseren Wunsch im Koalitionsvertrag. Die Schwarze Null ist zwar für uns nicht aus Prinzip eine heilige Kuh! Aber gerade in dieser wirtschaftlich glänzenden Zeit wollen wir einen ausgeglichenen Haushalt. Wir können sogar gleichzeitig investieren und reduzieren die Schuldenquote, um besser dazustehen, wenn es schlecht läuft. Daher gibt es keinen Grund, die Schwarze Null in Frage zu stellen.

Frage: Bei der Begrenzung des Zuzugs prescht Innenminister Seehofer vor, hat schon einen Masterplan für schnellere Abschiebungen angekündigt. Geht die SPD da mit?

Nahles: Herr Seehofer sollte auf seine martialischen Vokabeln verzichten, mit denen er seine Ankündigungen gerne garniert. Aber natürlich: Bei Abschiebungen müssen wir konsequent sein. Da bin ich ganz dafür. Abschiebungen werden nur ausgesprochen, wenn rechtsstaatliche Verfahren durchlaufen worden sind. Wenn am Ende die Abschiebung ansteht, muss diese auch durchgeführt werden. Da gibt es gar keinen Dissens mit der Union.