Hausscheibe zersplittert

Abbehausen Am vergangenen Freitag ist es gegen 14.20 Uhr in Abbehausen in der Straße Am Mühlenstein zu einer Sachbeschädigung in Form einer Zersplitterung einer Fensterscheibe eines Einfamilienhauses gekommen. Vermutlich wurde, so teilt die Polizei mit, eine kleinere Metallkugel auf unbekannte Weise gegen diese Scheibe geschleudert. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei in Nordenham (Telefon 04731-99810) zu informieren.