Abbehausen Die Geschichte des Johanniter-Ordens steht im Mittelpunkt eines heimatkundlichen Klönabends am Dienstag, 4. Juni. Zu der Veranstaltung, die um 19.30 Uhr im Landhotel Butjadinger Tor in Abbehausen beginnt, lädt die Arbeitsgruppe Landesgeschichte im Rüstringer Heimatbund ein. Als Referent konnte Prof. Dr. Rolf Schäfer aus Oldenburg gewonnen werden. Ergänzend dazu berichten Vertreter der Johanniter-Unfallhilfe Nordenham von ihrer Tätigkeit in der Wesermarsch.

Der Ursprung der Johanniter liegt weit zurück und hängt zusammen mit den Pilgerreisen frommer Christen nach Jerusalem. Um das Jahr 1070 gründeten Kaufleute aus Amalfi dort ein Hospital zur Pflege kranker Pilger. Die Kirche des Hospitals war Johannes dem Täufer geweiht. Für die Krankenpflege sorgte eine Bruderschaft, die nun „Johanniter“ genannt wurde. Dieses Hospital wurde durch Stiftungen in ganz Europa finanziert. Auch in Butjadingen gab es solche Niederlassungen des Ordens.

Nach der Eroberung Jerusalems durch die Araber 1187 mussten auch die Johanniter Palästina verlassen. Zunächst wurde Rhodos ihr Zentrum, dann zogen sie sich nach Malta zurück. In der Reformationszeit spaltete sich der Orden auf. Ein Teil blieb katholisch und nannte sich fortan Malteser-Orden. Die Bruderschaft im evangelischen Brandenburg schloss sich dagegen der Reformation an und behielt ihren alten Namen. Beide Ordenszweige waren im 19. Jahrhundert in ihrer Existenz gefährdet. Das evangelische Johanniter-Wesen wurde 1852 in seiner heutigen Organisation wiederhergestellt. 1952 ist die Johanniter-Unfallhilfe entstanden.

Rolf Schäfer, geboren 1931 in Stuttgart, ist bekannt durch seine Tätigkeit als Oberkirchenrat bei der Oldenburgischen Landeskirche von 1971 bis 1994. Sein heutiges Arbeitsgebiet ist die Oldenburgische Kirchengeschichte.