Abbehausen /Nordenham „Tragen Sie mehr helle Farben“, rät Jürgen Zimmer. Doch der Geschäftsführer der Verkehrswacht Nordenham und Präventionsbeauftragte der Polizei Brake will nicht etwa Modetipps geben, sondern mehr Sicherheit im Straßenverkehr erreichen. Gerade jetzt, da die Tage wieder kürzer werden und es morgens länger dunkel ist, sei Sichtbarkeit für alle Verkehrsteilnehmer ein ganz wichtiges Thema, sagt er. „Sichtbarkeit“ stand in dieser Woche auch bei den Klassen 1a und 1b der Grundschule Abbehausen auf dem Stundenplan, erzählt Fenja Kruse, Klassenlehrerin der 1a. Gerold Jürgens, 1. Vorsitzender der Verkehrswacht, besuchte die Kinder in der Grundschule.

Viele dunkle Jacken

„Guckt euch mal um, wie viele von euch haben dunkle Jacken an?“, fragte Gerold Jürgens die Erstklässler. Und tatsächlich, die vorherrschende Farbe war Dunkelblau. „Kann man euch damit gut sehen?“, fragte Gerold Jürgens. „Nein“, war die einhellige Meinung. Deshalb hatte der Gast für jedes der knapp 30 Kinder ein Geschenk mitgebracht: eine knallgelbe Warnweste. Die sei im Herbst und Winter genau das Richtige, sagt auch Jürgen Zimmer. Und zwar für Kinder genauso wie für Erwachsene.

Schulranzen sind zwar mit Reflektoren ausgestattet, doch von vorne sind die Kinder trotzdem schlecht zu sehen, sagt Jürgen Zimmer. Deshalb empfehlen sich die Warnwesten oder andere Reflektoren.

Mit einer Sicherheitsnadel und einem Band an der Kleidung befestigte Reflektoren werden allerdings „ganz oft falsch montiert“, sagt Jürgen Zimmer. Denn häufig werden die Reflektoren nur hinten oder nur vorne an der Jacke angebracht. Die Reflektoren sollten am besten mit dem Band seitlich in der Jackentasche befestigt werden, rät Jürgen Zimmer. Dann hänge der Reflektor etwa in Oberschenkelhöhe. Durch die Gehbewegung fange er an zu pendeln und sei so von allen Seiten sichtbar. „Die Reflektoren drehen sich im Wind und blitzen dann immer wieder auf“, sagt Jürgen Zimmer. Ist das Band innen an der Tasche befestigt, können die Kinder die Reflektoren am Tag einfach in die Tasche stecken und die Tasche trotzdem noch schließen, sagt er.

Auch reflektierende „Klackarmbänder“, die am Ärmel der Jacke angebracht werden, seien sehr gut, lobt der Polizist. Die Armbänder können außerdem als Hosenklammer auf dem Fahrrad genutzt werden. Damit sich breite Hosenbeine nirgendwo verfangen, können die Radfahrer sie mit den Bändern am Bein festklemmen. „Beim Treten während der Fahrt bewegen sich die Reflektoren dann auch noch rauf und runter“, erläutert Jürgen Zimmer.

Grundsätzlich sollten Fahrradfahrer regelmäßig die Beleuchtung an ihren Rädern kontrollieren. Sie müsse natürlich funktionieren. „Hinten darf das Licht nicht weiß sein“, mahnt der Präventionsbeauftragte. „Sonst denkt man, der Radfahrer kommt einem entgegen, tatsächlich fährt er aber vor einem her“, warnt er.

Bei der Beleuchtung sollten Radfahrer außerdem auf die Einstellung der Lampen achten. Sie sollten mindestens vier bis fünf Meter, aber höchstens 10 bis 12 Meter vor dem Rad die Straße ausleuchten. „Man will sehen, was sich vor einem auf der Straße befindet, aber manchmal sind die Lampen zu hoch eingestellt, dann blenden sie andere Verkehrsteilnehmer“, weiß Jürgen Zimmer. Moderne Lampen haben eine Leuchtstärke von 60 bis 100 Lux. „Das tut richtig weh in den Augen“, warnt er.

Verkehrstüchtiges Rad

Zu einem verkehrstüchtigen Fahrrad gehören außerdem Reflektoren vorne und hinten und die Speichenreflektoren, zählt Jürgen Zimmer auf. Selbstverständlich müssen gerade jetzt, da das erste Herbstlaub auf den Straßen liegt und Regen die Fahrbahn oft nass und rutschig macht, auch die Bremsen funktionieren. „Es müssen zwei Bremsen sein, eine vorne, eine hinten“, sagt der Präventionsbeauftragte. Auch die Bereifung ihres Fahrrades sollten sich die Verkehrsteilnehmer noch einmal anschauen. Ein gutes Profil sei wichtig, gerade bei schlechtem Wetter. Brüchige Reifen sind weniger stabil oder können sogar platzen. Der richtige Reifendruck erleichtert Radfahrern das Fahren, weil der Widerstand reduziert wird. Beim Auto verringere der richtige Reifendruck übrigens auch den Kraftstoffverbrauch. Damit sorgen Autofahrer nicht nur für mehr Sicherheit, sondern sind auch umweltfreundlicher unterwegs, berichtet der Polizist

Doch bei allen Sicherheitsmaßnahmen sei wichtig, vor allem mit Kindern über das Verhalten im Straßenverkehr zu sprechen, sagt Jürgen Zimmer. „Man muss ihnen erklären, dass die Autofahrer sie im Dunkeln nicht gut sehen können“, sagt er. Fußgänger sollten, wann immer möglich, Ampeln oder Zebrastreifen nutzen, mahnt Jürgen Zimmer. Denn an diesen Stellen sind die Autofahrer darauf eingestellt, das Fußgänger die Straßen überqueren. Verkehrsteilnehmer sollten immer daran denken, wer sich dunkel gekleidet im Dunkeln bewegt, läuft Gefahr, nicht gesehen zu werden.