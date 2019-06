Tierschützer wählen neuen Vorstand

Abbehausen Der Tierschutzverein Wesermarsch lädt seine Mitglieder für Freitag, 5. Juli, zur Jahreshauptversammlung ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Gaststätte Butjadinger Tor in Abbehausen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Vorstandswahlen. Einige Posten in der Führungsriege müssen neu besetzt werden. Wie die Vorsitzende Martha Heppel weiter mitteilt, wird die Versammlung auch über eine Neufassung der Vereinssatzung abstimmen.