Über die Revolution vor 100 Jahren

Abbehausen Um die November-Revolution, die Deutschland vor 100 Jahren tiefgreifend verändert hatte, geht es beim nächsten heimatkundlichen Klönabend des Rüstringer Heimatbundes. Bei der Veranstaltung am Dienstag, 6. November, tritt der Historiker Dr. Joachim Tautz aus Oldenburg als Referent im Landhotel Butjadinger Tor in Abbehausen. Der Eintritt ist frei.

Am 11. November 1918 endete mit der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches der 1. Weltkrieg. In Wilhelmshaven meuterten die Matrosen, in Berlin wurde die Republik ausgerufen. Auch Nordenham war Schauplatz des Umbruchs. Wie sich die Revolution in der Unterweserstadt auswirkte, schildert Joachim Tautz in seinem Vortrag beim Klönabend.