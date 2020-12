Weihnachten in Abbehausen: Adventsdorf bringt Kinderaugen zum Leuchten

Abbehausen Der Weihnachtsmann wandert vor dem Butjadinger Tor in Abbehausen auf und ab. Er winkt Autofahrern zu und begrüßt Fußgänger sowie Radfahrer. Wenn Kinder mit ihren Gutscheinen für ein Adventskalender-Türchen kommen, führt er sie ins strahlende Adventsdorf. Dort überreicht er den aufgeregten Jungen und Mädchen Geschenke.

Vom 1. bis zum 24. Dezember schlüpft Wilhelm Wilms jeden Nachmittag in der Adventszeit in das Weihnachtsmannkostüm. Ihm macht die Aufgabe sichtlich Spaß. Er verbreitet auch in Corona-Zeiten gute Laune. „Der Weihnachtsmann in Abbehausen lässt Kinderaugen wieder sehr leuchten. Ein herzliches Dankeschön an Udo Venema und seinen Weihnachtsmann sowie an die Sponsoren“, sagt Petra Brenn.

Sie ist gemeinsam mit ihren Kindern Hanna Christin (6 Jahre) und Katharina Mareike (5) in das Adventsdorf gekommen. Die Mädchen werden vom Weihnachtsmann zu einer der 24 bunten Gebäude-Fassaden geführt, hinter denen sich Geschenke verstecken. Sie freuen sich sehr, als der Weihnachtsmann ihnen ihre Präsente übergibt.

„Der funkelnde Adventskalender der besonderen Art ist auch in diesem Jahr gut angekommen. Viele Kinder haben dem Weihnachtsmann auch einen Wunschzettel überreicht“, freut sich Udo Venema. Er möchte sich ausdrücklich bei allen Unterstützern bedanken. „Handwerker haben Häuser-Fassaden gesponsert. Der Einzelhandel und unsere Lieferanten sorgten für die tollen Geschenke.“ Insgesamt wurden 480 Präsente an Kinder im Alter zwischen drei und zwölf verteilt.

Aber auch für ältere Kinder und Erwachsene ist der Besuch im Adventsdorf eine willkommene Abwechslung in der tristen Corona-Zeit. In der Dämmerung leuchten etliche Weihnachtspyramiden, und die passende Dekoration erstreckt sich über das gesamte Gelände. Daher kann sich Udo Venema gut vorstellen, dass Adventsdorf auch im nächsten Jahr wieder aufzubauen.

Und so funktioniert es: Jede der Fassaden, von denen einige echte Gebäude aus Abbehausen darstellen, hat eine Tür. Hinter jeder der 24 Türen verstecken sich jeweils 20 hochwertige Geschenke: Gesellschaftsspiele und Süßigkeiten zum Beispiel.

Im Vorfeld konnten Eltern beim Butjadinger Tor für fünf Euro einen Adventskalender-Gutschein kaufen. Für jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember stehen 20 Gutscheine zur Verfügung. Mit dem Gutschein können die Kinder am jeweiligen Tag zum Butjadinger Tor kommen und werden vom Weihnachtsmann zum Türchen gebracht und beschenkt.