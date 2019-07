Atenser nach Bremerhaven

Atens Die Dorfgemeinschaft De Atenser unternimmt am Sonnabend, 3. August, eine Fahrradtour nach Bremerhaven. Die Teilnehmer treffen sich um 11 Uhr zum Start bei der Stadthalle Friedeburg. Nach der Rückkehr steht ab 18 Uhr ein Abendessen in der Bauernstube am Atenser Kreisel auf dem Programm. Anmeldungen nimmt Karin Neitzel bis Sonntag, 28. Juli, unter Telefon 04731/3907159 entgegen. Bereits an diesem Sonnabend, 27. Juli, ab 18 Uhr kommen die Mitglieder der Atenser Dorfgemeinschaft zu einem gemütlichen Beisammensein in der Gaststätte Bei Sakis zusammen. Für diese Veranstaltung nimmt Ingeburg Hampel (Telefon 04731/6551) die Anmeldungen entgegen.