Atens „Jetzt sind wir fertig. Jetzt erkennt man uns auch von außen. Alle Aufkleber sind dran“, freut sich Dr. Ilka Spiess Fachbereichsleiterin Kinder, Jugend und Familien beim CVJM (Christlicher Verein junger Menschen). Sie spricht von den neuen Räumen des Sozialwerks Wesermarsch am Kreisel an der Nordenhamer Friedeburg. Dort sind nun Mitarbeiter der Fachbereiche Leben und Wohnen und Kinder, Jugend und Familien unter einem Dach vereint. Zusätzlich gibt es Gruppenräume, die als Treffpunkt genutzt werden sollen. Dort finden zum Beispiel Angehörigentreffen und Kurse zum Thema neue statt.

Im Oktober war zunächst das Team Leben und Wohnen in die Räume an der Bahnhofstraße 128 umgezogen. „Wir hatten in Einswarden zwar ein Büro, aber das konnten die Mitarbeiter eigentlich nur nutzen, um Bürotätigkeiten zu erledigen“, sagt Fachbereichsleiter Christian Maas. Das neue Büro liege nun sehr zentral und sei problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Punktuelle Assistenz

Zum Bereich Leben und Wohnen gehören größere Wohngemeinschaften, kleinere Wohngruppen, die Seniorentagesstätte und der Bereich Punktuelle Assistenz. Die Punktuelle Assistenz, auch bekannt als Ambulantes Wohnen, bietet verschiedene Hilfestellungen für Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen. Seit neuestem bietet das CVJM diese Leistung auch für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen an. Das Besondere sei, dass die pädagogischen Fachkräfte zu den Klienten nach Hause kommen. „Wir begleiten sie im eigenen Heim bei verschiedenen Aufgaben“, sagt Bettina Beneke, Leiterin des Bereichs Punktuelle Assistenz, die mit sechs weiteren Kollegen ins neue Büro gezogen ist.

Die Fachkräfte unterstützen zum Beispiel dabei, Anträge zu stellen, beim Knüpfen von Kontakten, um am Sozialleben teilhaben zu können, führen bei Bedarf zu Therapien hin oder bieten Hilfe im Haushalt. „Wir helfen dabei, die persönliche Barriere auszumachen und eine Integration in die Gesellschaft zu erreichen“, erläutert Bettina Beneke. Das Angebot läuft über das Sozialamt. Dort kann die ambulante Eingliederungshilfe beantragt werden. Bettina Beneke und ihr Team sind in der gesamten Wesermarsch tätig. Wer sich für das Angebot interessiert, kann sich bei Jana Pfeiffer (04731/3909808), Fachkraft für Wohnberatung beim CVJM informieren.

Frühe Förderung

Aus dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familien wird im neuen Büro am Kreisel nun auch das Angebot Interdisziplinäre Frühförderung abgedeckt. Die Pädagogischen Fachkräfte Nicole Schau und Sonja Strote sind im Februar in die Nordenhamer Räume eingezogen und bereits seit langem in der nördlichen Wesermarsch im Einsatz. Familien, die Angebote der Interdisziplinären Frühförderung in Anspruch nehmen wollten, mussten bisher zum Hauptstandort in Brake fahren, weiß Ilka Spiess. Dort wird die heilpädagogische Frühförderung, Diagnostik, Logopädie und Ergotherapie geboten.

Auch in der Frühförderung seien die Pädagogen jedoch schwerpunktmäßig bei den Familien zu Hause aktiv, sagt Rüdiger Zink, Leiter der Interdisziplinären Förderung. „Aus verschiedenen Gründen, kann es aber manchmal sinnvoll sein, neutrale Räumlichkeiten zu nutzen“, sagt er.

Durch das neue Büro haben Familien aus Nordenham nun einen neuen Anlaufpunkt und eine kürzere Anfahrt. Die Frühförderung richtet sich an Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt. „Grundsätzlich können sich alle Familien, die Sorge um die Entwicklung ihres Kindes haben, bei uns melden“, sagt Rüdiger Zink (04401/8295539).