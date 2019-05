Stromausfall beschert freien Tag

Atens Ein Stromausfall bescherte den Schülern der Schule am Siel in Atens am Donnerstag einen freien Tag. Der Grund für den Unterrichtsausfall an der Schule lag darin, dass alle Sicherheitseinrichtungen im gesamten Gebäude wegen eines totalen Stromausfalls nicht funktionierten und damit die Sicherheit für alle Schülerinnen und Schüler nicht umfänglich gewährleistet gewesen wäre, teilt Martin Bolte, Pressesprecher des Landkreises, mit. Durch Tiefbauarbeiten war die Stromversorgung der Schule vollständig unterbrochen worden. In einer mehrstündigen Reparatur konnten die Schäden am Donnerstag behoben werden. Somit kann an diesem Freitag, 24. Mai, wieder der normale Schulbetrieb uneingeschränkt stattfinden.