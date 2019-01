Blexen boßelt gegen den Rest der Welt

Blexen Die 36. Auflage des Boßelwettkampfes „Blexen gegen den Rest der Welt“ steht bevor: Zu dem traditionsreichen Friesensportduell lädt die Dorfgemeinschaft Blexen für Sonnabend, 19. Januar, ein. Die Gastgeber treffen dabei auf Boßelmannschaften, in denen Rat und Verwaltung der Stadt Nordenham sowie Behörden, Wirtschaft, Verbände und Politik vertreten sind. Start ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Blexer St.-Hippolyt-Kirche. An das Boßeln schließt sich ein Grünkohlessen in der Steelwind-Kantine an.

Anmeldungen sind bis zum 11. Januar möglich bei Rolf Bultmann (Telefon 04731/39974, E-Mail rolf.bultmann@t-online.de) und Sabine Schmidt (Telefon 04731/38953, E-Mail thosa.schmidt@online.de)