Blutspende am Mittwoch

Blexen Die Feuerwehr Blexen veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz an diesem Mittwoch, 26. Juni, eine Blutspende. Treffpunkt ist von 15.30 bis 19.30 Uhr die Grundschule Blexen, teilt der stellvertretende Ortsbrandmeister Timo Renneberg mit. Passend zur Sommerzeit gibt es nach der Spende Gegrilltes und eine Auswahl von Salaten. Wer spenden will, muss seinen Personalausweis oder Führerschein vorlegen.