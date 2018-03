Weserfähre kann wieder anlegen

Blexen /Bremerhaven Die Pendler können aufatmen: Am Samstag kurz vor Mitternacht meldete die Weserfähre GmbH freie Fahrt. Seitdem verkehrt die Fähre zwischen Blexen und Bremerhaven wieder nach regulärem Fahrplan.

Am Freitagnachmittag hatte ein technischer Defekt den Fährbetrieb lahmgelegt. Ein Drahtseil war gerissen, der Brückenauflieger geriet in Schieflage und blieb mit einer Seite auf dem Fährschiff liegen, das in Bremerhaven festmachen wollte. Bei vielen Pendlern kamen Befürchtungen auf, der Fährbetrieb könnte wochenlang ausfallen. So schlimm kam es aber nicht. In der Nacht zu Samstag wurde die Brücke justiert. Während der Reparaturarbeiten hatte die Fährgesellschaft einen Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt.