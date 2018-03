Blexen Gewaltsam verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, Zutritt zu einer Gaststätte am Deich nahe des Blexer Fähranlegers. Anschließend brachen sie einen Spielautomaten in der Gaststätte auf und entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich. Eventuelle Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Telefon 04731/99810 zu melden.