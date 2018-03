Blexen Die Weserfähre Nordenham-Bremerhaven konnte am Donnerstagmittag wieder nur ein Schiff einsetzen. Die „Nordenham“ fiel für zwei Stunden wegen eines technischen Defekts aus. Dadurch kam es zu Verzögerungen im Fährverkehr. Nach Angaben der Weserfähre GmbH war ein Bauteil in der Motorsteuerung ausgefallen. Mit der „Nordenham“, die Anfang des Jahres in der Werft lag, gab es zuletzt immer wieder technische Probleme.