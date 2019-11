Gruppe 82 stellt in Blexen aus

Blexen Die Künstler der Nordenhamer Gruppe 82 zeigen in einer Herbst- und Winterausstellung mit dem Titel „Rückblick“ eine Auswahl ihrer Arbeiten. Die Vernissage findet am Sonnabend, 23. November, im evangelischen Gemeindehaus an der Deichstraße 10 in Blexen statt. Beginn ist um 16 Uhr.