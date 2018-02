Kerze im Bad löst Einsatz aus

Einswarden Eine brennende Kerze im Badezimmer hat am Dienstag gegen 15.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz in Einswarden erfordert. In einer Erdgeschosswohnung am Salzendeich hatte eine Mieterin die auf einer Waschmaschine abgestellte Kerze unbeaufsichtigt gelassen. Als die Frau zurückkehrte, quoll schwarzer Rauch durch die Türritzen. Umgehend alarmierte die Mieterin die Feuerwehr.

Am Einsatzort stellten die Feuerwehrleute fest, dass die Kerze die Kunststoffabdeckung der Waschmaschine in Brand gesetzt hatte. Der Atemschutztrupp bekam den Schwelbrand schnell unter Kontrolle, so dass kein größerer Schaden entstand. Weil die Badezimmertür verschlossen war, hielt sich auch die Verrußung der anderen Räume in Grenzen.

Unter dem Kommando von Stadtbrandmeister Ralf Hoyer waren die Ortswehren Nordenham, Einswarden und Phiesewarden mit etwa 16 Einsatzkräften vor Ort.