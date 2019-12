Einswarden Leicht verletzt wurde ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall am Freitagmittag in Einswarden. Der 54-Jährige war mit seinem Elektrofahrrad auf der Heiligenwiehmstraße in Richtung Friesenstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 38 fuhr er an dem gerade geparkten Auto einer 31-jährigen Nordenhamerin vorbei, als diese die Fahrertür öffnete. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 54-Jährige leicht verletzt.

Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 2000 Euro.