80 Mädchen und Jungen auf Bühne

Ellwürden Bei mehr als 80 Mädchen und Jungen steigt das Lampenfieber. Sie haben an diesem Sonnabend, 10. Februar, nach wochenlangen Proben ihren großen Auftritt beim Kinderkarneval des Bürgervereins Ellwürden. Die närrische Party beginnt um 14 Uhr in der Stadthalle Friedeburg. Das Programm, das die Nachwuchskarnevalisten für die beliebte Veranstaltung vorbereitet haben, steht unter dem Motto „Ellwürden goes Hollywood“.

Das Publikum darf sich auf viele Tänze und Überraschungen sowie auf Kamelle und tolle Kostüme freuen. Darüber hinaus gibt es Mitmachspiele und zum Finale einen Luftballonregen. Auch eine Kostümprämierung, bei der die witzigsten und originellsten Verkleidungen der Gäste belohnt werden, ist wieder vorgesehen. An das Bühnenprogramm schließt sich eine Kinder-Disco an. Für die Planung und Gestaltung der Faschingsfeier sind die Kinderkarnevalsobfrauen des Bürgervereins Ellwürden zuständig. Das Team besteht aus Mareike Kaffka, Catrin Elzinga und Meike Ostendorf. Unterstützt werden sie von zahlreichen Helfern.