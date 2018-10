Bürgerverein Ellwürden tagt

Ellwürden /Abbehausen Die Mitglieder des Bürgervereins Ellwürden sind für Freitag, 16. November, zur Herbstversammlung eingeladen. Die Zusammenkunft beginnt um 20 Uhr im Landhotel Butjadinger Tor in Abbehausen. Im Mittelpunkt stehen Vorstandsberichte und eine Vorschau auf die nächsten Aktivitäten des Vereins. Dazu gehören die Nikolausfeier am 8. Dezember in der Abbehauser Schule und der Ellwürder Karneval am 9. Februar in der Friedeburg. Zudem zeigt Hergen Moriße eine Bilderschau mit Fotos von den zurückliegenden Veranstaltungen.