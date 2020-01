Vorstandswahlen im Bürgerverein

Ellwürden /Abbehausen Vorstandswahlen sind der wichtigste Tagesordnungspunkt in der Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Ellwürden am Freitag, 20. März. Die Mitgliederzusammenkunft beginnt um 20 Uhr im Butjenter Brauhaus an der Butjadinger Straße 69 in Abbehausen. Weitere Themen sind die Jahresberichte, die Vorschau auf die nächsten Veranstaltungen und die für 2020 geplanten Vereinsfahrten.