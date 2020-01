Ellwürden Zuerst die schlechte Nachricht: Bei der Abendveranstaltung des Ellwürder Karnevals am Sonnabend, 8. Februar, sind sämtliche Sitzplätze bereits ausverkauft. Jetzt die gute Nachricht: Es gibt noch Stehplatz-Tickets.

Beim Vorverkauf am Sonntag waren die rund 520 Plätze im Hauptsaal der Stadthalle Friedeburg – einschließlich Balkon – ruckzuck vergriffen. Der Bürgerverein Ellwürden freut sich somit einmal mehr über ein rappelvolles Haus bei seinem traditionsreichen Narrenspektakel.

Allen Karnevalsfreunden, die keinen Sitzplatz abbekommen haben, bietet der Bürgerverein Stehplätze im Wilhelm-Müller-Saal im Obergeschoss der Friedeburg an. Dort wird das etwa zweieinhalbstündige Bühnenprogramm live auf einer Leinwand übertragen. Nach dem Programm haben auch die Inhaber der Stehplatzkarten freien Zugang zum großen Saal und können dort mitfeiern, wenn der Discjockey das Partykommando übernimmt. Diese Tickets kosten 10 Euro und können bei Heinrich Schröder unter Telefon 04731/88736 (19 bis 20 Uhr) bestellt werden.

Der Karneval steht unter diesmal dem Motto „Märchenhafte Ellwürder Puppenkiste“. Die Abendveranstaltung beginnt um 20 Uhr; Einlass ist ab 19 Uhr.

Bereits am Nachmittag ab 14 Uhr findet der Ellwürder Kinderkarneval in der Friedeburg statt. Für diese Veranstaltung gibt es die Eintrittskarten ausschließlich an der Tageskasse.