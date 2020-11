Polizei sucht Zeugen: Einbrecher im Frisiersalon

Ellwürden Unbekannte sind in der Nacht zu Sonnabend in den Frisiersalon beim Markant-Markt in Ellwürden eingebrochen. Dazu zertrümmerten eine Scheibe, teilt die Polizei mit. Die Beute der Unbekannten beschränkt sich auf etwas Bargeld. Wer der Polizei mit einem Hinweis helfen kann, wähle Telefon 04731/ 9 98 10.

