Baumstümpfe in Brand gesetzt

Esenshamm Zu einem Löscheinsatz musste die Esenshammer Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag ausrücken. Unbekannte Täter hatten am Butterburger Weg die ausgehöhlten Baumstümpfe zweier Weiden in Brand gesetzt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 0 und 2 Uhr. Die Polizei (Telefon 04731/99810) bittet um Zeugenhinweise.