Corona-Pandemie in der Wesermarsch: Kita in Esenshamm geschlossen

Esenshamm Zum neuesten Corona-Geschehen in der Wesermarsch teilte das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch am Donnerstagnachmittag mit: Weiterhin hoch seien die täglichen Infektionszahlen in Nordenham. Hier musste aufgrund eines Corona-Falles die gesamte Kita Esenshamm geschlossen werden. Alle Kontaktpersonen wurden unter Quarantäne gestellt.

Die Gesamt-Zahl der Corona-Erkrankungen in der Wesermarsch ist im Vergleich zu Mittwoch um 19 auf 659 gestiegen. Die Zahl der derzeit noch Erkrankten ist wiederum um 4 auf 164 gesunken. Die 19 neuen labordiagnostisch bestätigten Covid-19-Fälle verteilen sich auf Berne (plus 1 Fall), Brake (2), Elsfleth (1), Jade (1), Nordenham (12) und Ovelgönne (2). Den 7-Tage-Inzidenzwert gibt das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) auf seiner Internetseite Donnerstag mit 110,6 (Mittwoch 126,4) an.