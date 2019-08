Esenshamm Die Pläne von Helios, in der Klinik in Esenshamm einen Hebammen-Stützpunkt einzurichten, sollen spätestens zum 1. Oktober umgesetzt werden. Auch hierbei geht es um eine enge Verzahnung mit der Helios-Klinik in Cuxhaven, die im Gegensatz zur Helios-Klinik Esenshamm ihre Geburtsstation nicht geschlossen hat.

Wörtlich teilt Helios dazu mit: „Alle Vorbereitungen für diesen Hebammen-Stützpunkt sind weitestgehend getroffen. Im ersten Schritt wurde eine enge Kooperation mit der Helios-Klinik in Cuxhaven eingegangen. Wir können uns darüber hinaus eine Zusammenarbeit mit weiteren Kooperationspartnern, wie zum Beispiel selbstständigen Hebammen in Nordenham, vorstellen.“