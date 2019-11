Esenshamm In der Veranstaltungsreihe „Patientenakademie – Forum Gesundheit“ der Helios-Klinik in Esenshamm widmet sich Jörg Retzlaff, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie, an diesem Mittwoch, 13. November, dem Thema Arthrose und der Frage, wie sie am besten aufgehalten und behandelt werden kann. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Gelenkverschleiß, die Arthrose, ist laut Helios-Pressemitteilung eine Volkskrankheit. Allein in Deutschland leiden fünf Millionen Männer und Frauen darunter.

Wenn konservative Maßnahmen an ihre Grenzen stoßen, kann der Einsatz eines künstlichen Gelenks helfen. Wie der zunehmende Gelenkverschleiß in der Helios-Klinik behandelt werden kann, erklärt Chefarzt Jörg Retzlaff an diesem Mittwoch in der Cafeteria der Helios-Klinik Wesermarsch in Esenshamm.

Arthrose ist die häufigste Gelenkerkrankung weltweit. Etwa jeder zweite Mensch im Alter über 60 Jahren ist von dem Gelenkverschleiß betroffen. Besonders angegriffen sind dabei die großen Gelenke in Schulter, Hüfte und Knie. Hier nutzt sich die schützende Knorpelschicht auf den Gelenken alters- oder krankheitsbedingt ab. Es kommt zum schmerzhaften Reiben von Knochen auf Knochen.

Mögliche Ursachen sind zum Beispiel neben einer angeborenen oder erworbenen Fehlstellung der Gelenke auch Unfallfolgen oder eine genetische Vorbelastung.

Ein zunehmender Gelenkverschleiß äußert sich meist nach langen Ruhepausen oder einer andauernden Beanspruchung der Gelenke.