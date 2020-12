Was essen zu Weihnachten?: Das Festmenü gibt’s zum Mitnehmen

Nordenham Der zweite Lockdown wurde bis Beginn des kommenden Jahres verlängert. Die Restaurants müssen auch über die Feiertage geschlossen bleiben. Das trifft die Gastwirte besonders hart. Schließlich wird an Weihnachten und Silvester ein Großteil des Jahresumsatzes generiert.

Um diesen Umsatz nicht ganz über Bord gehen zu lassen, bieten viele Nordenhamer Gastronomen an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester Festmenüs zum Abholen oder Liefern an.

Butjadinger Tor

Beim Butjadinger Tor in Abbehausen können verschiedene Gerichte und eine Auswahl an Bier von einer speziellen Festtagskarte bestellt werden. Die Karte ist vom 19. Dezember bis zum 30. Dezember gültig. Zusätzlich gibt es eine Karte mit Gerichten, die für den Silvestertag bestellt werden können. „Natürlich ist es schade, dass die Gäste nicht hier vor Ort essen können“, sagt der Gastwirt Udo Venema, „aber so ist es nun mal dieses Jahr.“

Bestellungen für die beiden Weihnachtsfeiertage müssen bis zum 21. Dezember unter Telefon 04731/ 93880 aufgegeben werden. Wer Bestellungen für Silvester tätigen möchte, muss dies bis zum 29. Dezember tun. Die Gerichte können sowohl abgeholt, als auch geliefert werden. „Um die Nachfrage bewältigen zu können, liefern wir mit mehreren Fahrzeugen aus“, sagt Udo Venema.

Hotel am Markt

Auch beim Hotel am Markt von Rüdiger Gallasch können zu Weihnachten und Silvester verschiedene Gerichte, Menüs und Weine von einer Festtagskarte bestellt werden. Die Gerichte können in bestimmten Zeitfenstern abgeholt werden. Das Team taktet die Abholzeiten so, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig auf ihr Essen warten. Geliefert wird nicht. „Wir wollen garantieren, dass das Essen heiß und frisch bei der Familie ankommt“, sagt Rüdiger Gallasch.

Vorbestellungen für Weihnachten nimmt das Restaurant bis zum 21. Dezember und für Silvester bis zum 28. Dezember bis jeweils 18 Uhr unter Telefon 04731/ 93720.

Restaurant Seeteufel

Iris und Jörg Diekmann vom Restaurant Seeteufel bieten an beiden Weihnachtsfeiertagen einen Außer-Haus-Verkauf an. „Die Bestellungen können mittags zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr abgeholt werden“, sagt Iris Diekmann. Einen Lieferservice gibt es nicht. Bis auf ein paar Ausnahmen stehen alle Gerichte der üblichen Karte zur Verfügung. Die gewünschten Gerichte müssen unter Telefon 04731/ 80325 bis zum 17. Dezember vorbestellt werden.

Landhaus Tettens

Das Landhaus Tettens bietet für die Weihnachtsfeiertage einen Abholservice sowohl mittags als auch abends an. „Wir haben zwei unterschiedliche Festtagsgerichte im Angebot“, sagt Geschäftsführerin Regina Modro. Das Restaurant nimmt Vorbestellungen bis spätestens zehn Tage im Voraus unter Telefon 04731/ 39424 entgegen.