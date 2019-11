Fußgängerin leicht verletzt

Friedrich-August-Hütte Leichte Verletzungen hat sich eine 62-jährige Fußgängerin am Mittwoch gegen 6.25 Uhr einem Unfall auf der Blexersander Straße zugezogen. Ein 61 Jahre alter Autofahrer wollte nach links in den Hohen Weg abbiegen und übersah dabei die Frau, die gerade den Einmündungsbereich überquerte. So kam es zu einem Zusammenstoß. Nach der Erstversorgung durch eine Rettungswagen-Besatzung und einen Notarzt wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht.