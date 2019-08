Friedrich-August-Hütte Zum dritten Mal veranstaltet der Tiersuchdienst Wesermarsch die Nordenhamer Haustiermesse „Katze, Hund & Co.“ – diesmal unter freiem Himmel. Die Open-Air-Veranstaltung findet an diesem Sonntag, 25. August, von 11 bis 18 Uhr auf der Grünanlage an der Albertstraße hinter dem Kasino Friedrich-August-Hütte statt.

Es gibt Angebote für Kinder – unter anderem von der „Möwe“. Dabei handelt es sich um ein ehemaliges Feuerwehrauto, das zu einer mobilen Werkstatt der Evangelischen Jugend Wesermarsch umgebaut worden ist. Ebenfalls dabei ist der Braker Schnellzeichner und Karikaturist Robert Gurthat. Mit Dog-Dancing unterhalten die „Tanzenden Fellnasen“ aus Bockhorn.

Falkner Uwe Dietz kommt mit seinem Steinadler. Die Auffang- und Übergangsstation „Lucky Dog Hostel“ für Hunde in Not stellt sich vor. Der Nordenhamer Hundesportverein ist mit einem Parcours dabei – ebenso „Kitten in Not“ und die „Katzenhilfe Oldenburg“. Und das ist nur eine kleine Auswahl.

Ab 12 Uhr jeweils zur vollen Stunde werden Vorträge zu unterschiedlichen Themen angeboten: Fledermäuse, Eisvögel (beides Nabu), Katzenfragestunde (Silvia Kerney), Bachblüten bei Tieren (Tierärztin Ceglowski-Weber), Assistenzhunde (Petra Lenz-Schröder) und individuelle Ernährung bei Pferden (Dörte Helms). Auch für Essen und Getränke ist gesorgt. Nach der Messe ab etwa 18.30 Uhr spielt die Band Lyrical Waves.