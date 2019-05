Radfahrerin schwer verletzt

Friedrich-August-Hütte Eine Radfahrerin ist am Freitag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 22-jährige Nordenhamerin auf einem Radweg an der Martin-Pauls-Straße unterwegs – allerdings in falscher Fahrtrichtung. Vermutlich deshalb übersah sie ein 67-jähriger Autofahrer, als er mit seinem Fahrzeug von seinem Grundstück auf die Straße biegen wollte. Nach Auskunft der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr.