Sicherheitstraining auf dem Fahrrad

Friedrich-August-Hütte Ein Verkehrssicherheitstraining auf dem Fahrrad veranstaltet der Nordenhamer Präventionsrat am Donnerstag, 25. Oktober. Zielgruppe des kostenlosen Angebots sind Rentner, die den Umgang mit Fahrrädern und E-Bikes in Theorie und Praxis kennenlernen wollen. Treffpunkt ist von 9 bis 13 Uhr das Gelände der Feuerwache Nordenham an der Strehlener Straße, teilt der Präventionsrat mit. Das Verkehrstraining ist kostenlos, trainiert wird mit dem eigenen Fahrrad. Die Moderation übernimmt Wolfgang Rach von der Verkehrswacht Wilhelmshaven, der für diese Trainings geschult ist.

• Eine Anmeldung ist erforderlich, weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Möglich sind die über die Homepage des Präventionsrates oder bei der Polizei Nordenham unter Telefon 04731/99 81 129.