Nordenham Sind während des Hauruck-Abrisses des Schornsteins der alten Nordenhamer Klinik am 12. September mit dem Staub auch Schadstoffe in die Umgebung emittiert worden? Enthält der Bauschutt Schadstoffe? Sind Dioxinbelastungen aufgetreten? Gesicherte Antworten auf diese Fragen sollten Untersuchungen von Proben bringen.

Proben hatten am 13. September das ausführende Abbruchunternehmen im Beisein des Gesundheits- und Sicherheitskoordinators Lutz Geißler (Ingenieurgesellschaft von Lieberman, Hamburg) sowie am 17. September ein vom Klinikkonzern Helios beauftragtes Bremer Labor genommen. Die Ergebnisse der Untersuchungen des Bremer Labors liegen jetzt vor, teilte der Pressesprecher der Helios-Klinik Esenshamm, Christoph Reiprich, am Dienstagnachmittag mit.

• Grenzwerte

Danach werden die gesetzlichen Grenzwerte auf dem Abrissgelände nicht annähernd erreicht. Die höchst gefundene Schadstoffmenge direkt am Schuttcontainer blieb um 99,5 Prozent unter dem gesetzlichen Grenzwert. An allen anderen Stellen lag der Abstand zum Grenzwert noch tiefer. Die von Helios beauftragten Untersuchungen des Bremer Labors haben zudem diese Erkenntnis erbracht: Durch den Abriss des Schornsteins ist kein Dioxin zur benachbarten Kindertagesstätte Mitte gelangt.

Nach Angaben von Helios sind acht Proben auf dem Kindergarten-Gelände genommen worden. Davon wiesen lediglich zwei Bodenproben (Mutterboden und Gras) eine geringe Menge Dioxin auf, die den Grenzwert für Kindergärten aber um 98 Prozent unterschreiten.

In allen weiteren Proben – unter anderem aus den Sandkästen entnommen – wurde kein Dioxin nachgewiesen.

Bei den beiden belasteten Bodenproben besteht laut Helios kein Zusammenhang zwischen dem Abriss des Schornsteins und den deutlich unter den Grenzwerten liegenden Dioxin-Mengen. Das habe Gesundheits- und Sicherheitskoordinator Lutz Geißler mitgeteilt.

• Kein Nachweis

Ein Zusammenhang bestünde nur, wenn bei den anderen Proben ein Nachweis erfolgt worden wäre. So stehe fest, dass der Boden dort bereits vor dem Abriss gering belastet war. Die Ursache dafür ist derzeit unklar. Eine Gefährdung für die Gesundheit bestand und besteht jedoch nicht.

Die Ergebnisse der Untersuchung der Proben, die das Abbruchunternehmen am 13. September genommen hatte, liegen noch nicht vor. Das erfuhr die NWZ am Dienstag auf Nachfrage. Lutz Geißler schließt aber aus, dass sie von den Ergebnissen der Untersuchungen des Bremer Labors abweichen werden. Ungeklärt sei allerdings noch, ob der Schornsteinschutt auf einer Sonderdeponie entsorgt werden muss, erfuhr die NWZ auf weitere Nachfrage.

Der Landkreis gibt ebenfalls Entwarnung, kündigt aber auf Anfrage der NWZ eine sorgfältige Überwachung der restlichen Abrissarbeiten und Bauschutt-Entsorgung an.

Laut Landkreis sind bei der Untersuchung von Bodenproben Schadstoffe faktisch nicht nachgewiesen worden. Hinsichtlich Schwermetalle, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (kurz PAK), Asbest und insbesondere Dioxin sind minimale Werte festgestellt wurden, die keine Gesundheitsgefährdung befürchten lassen, bestätigt der Landkreis. Daher habe das Gesundheitsamt bereits am Montag grünes Licht geben, so dass die Außenanlage der Kindertagesstätte wieder genutzt werden kann.

• Anwohner

Die Untersuchungsergebnisse sind laut Landkreis auf die angrenzenden Wohnhäuser übertragbar, so dass auch für die Anwohner keine Gefährdung besteht.

Der Bauschutt des Schornsteins sei gesichert und lagere abgedeckt auf der Baustelle. Der Landkreis werde die ordnungsgemäße Entsorgung unter Vorlage entsprechender Entsorgungsnachweise überwachen.

• Kontrollen

Der Landkreis nimmt laut Mitteilung in seiner Funktion als Untere Immissionsschutzbehörde die Ängste und Sorgen der Bürger ernst und hat daher die personellen und unangekündigten Überwachungen der Abrissarbeiten vor Ort intensiviert.