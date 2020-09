Anmelden für das Repair-Café

Nordenham Im Offenen Treff des Mehrgenerationenhauses (Viktoriastraße 16) startet Donnerstag, 24. September, das erste Nordenhamer Reparatur-Café. Von 10 bis 17 Uhr stehen ehrenamtliche Handwerker bereit, um Besucher dabei zu unterstützen, Defekte an mitgebrachten Gegenständen zu untersuchen und möglichst zu reparieren. Dies können zum Beispiel elektrische oder mechanische Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Textilien, Fahrräder oder auch Spielzeug sein. Wegen der Hygiene-Auflagen ist eine Anmeldung nötig: unter Telefon 04731/942820 oder per E-Mail (an: mgh@caritas-wesermarsch.de).