Nordenham Ganz allein war er am Freitagabend gegen 21 Uhr im Ortsteil Friedrich-August-Hütte unterwegs: Ein dreijähriger Junge ging in der Nähe einer Tankstelle in seinem Schlafanzug spazieren. Dort fiel er Passanten auf. Die versuchten, seinen Namen herauszubekommen. Das gelang aber weder ihnen noch den Beamten des Polizeikommissariats gegenüber.

Auch Süßigkeiten und Zeichentrickvideos auf dem Handy einer Polizeibeamtin konnten das Schweigen des jungen Ausreißers nicht brechen. Darum wurde der Junge zur Polizeidienststelle gebracht. Dort meldeten sich kurze Zeit später die besorgten Eltern, die das Verschwinden ihres Sohnes bereits bemerkt und in der Nachbarschaft nach ihm gesucht hatten. Das konsequente Schweigen des Ausreißers hatte beim Anblick seiner Eltern ein jähes Ende.