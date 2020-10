„Boot un Dood“ vorerst abgesagt

Nordenham Aufgrund der aktuellen Corona-Situation müssen die geplanten Vorführungen der Kriminalkomödie „Boot un Dood“ in der Jahnhalle auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Filmvorführungen in plattdeutscher Sprache und ein Beiprogramm der Schauspieler sollten von Freitag, 23. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober, in dem Nordenhamer Kulturhaus stattfinden. Die Filmemacher Sandro Giampietro und Günter Ihmels möchten neue Termine anbieten, sobald sich die Pandemie-Lage verbessert hat. Die bereits erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit oder können in der Geschäftsstelle des Vereins Nordenham Marketing & Touristik gegen Erstattung des Einkaufspreises zurückgegeben werden.