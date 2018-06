Brücke wird wieder freigegeben

Nordenham Aufatmen bei den Veranstaltern des Fonsstock-Festivals und bei vielen Besuchern des Open-Airs an der Strandallee. Die Fußgängerbrücke, die von der Strandallee zum Gelände des ESV Nordenham führt, soll im Laufe des Tages zunächst einmal notdürftig repariert werden. Unbekannte hatten in der Nacht zu Donnerstag auf der Brücke randaliert und dabei zwei Handläufe demoliert. Die Stadt sperrte daraufhin die Brücke aus Sicherheitsgründen. Bei der Suche nach einer Firma, die den Schaden notdürftig behebt, ist der Bauhof schneller fündig geworden als erwartet. Wie der Bauhof-Chef Rainer Stoffers mitteilt, soll die Brücke an diesem Freitag ab 16 Uhr wieder begehbar sein. Damit wird vielen Fonsstock-Gästen , aber auch allen anderen Nutzern des Strandgeländes ein Umweg erspart.

