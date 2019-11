Wiehnacht mit dem Speelwark

Nordenham /Burhave Zur stimmungsvollen „Wiehnacht achtern Diek“ lädt die Musikgruppe Butjenter Speelwark gleich zweimal ein. Das erste Konzert beginnt am Freitag, 29. November, um 19 Uhr im Güterschuppen des Theaters Fatale in Nordenham. Die zweite Aufführung folgt am Sonntag, 1. Dezember, ab 15 Uhr im Atrium in Burhave.

Bei beiden Veranstaltungen wirken auch die Speelwark-Kids und das Akkordeonensemble Nordseekrabben mit. Auf dem Programm stehen plattdeutsche Lieder und Sketche.

Karten für das Gastspiel im Fatale-Güterschuppen an der Müllerstraße 1 gibt es bei Nordenham Marketing & Touristik, Telefon 04731/9 36 40. Der Ticketvorverkauf für das Burhaver Konzert findet im Atrium, Telefon 04733/8336 oder Telefon 04736/10 24 59, statt.

Der Eintrittspreis beträgt jeweils 10 Euro im Vorverkauf und 12 Euro an der Kasse.