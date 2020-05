Im Norden ist die Corona-Lage stabil

Nordenham /Butjadingen /Stadland Während im Süden der Wesermarsch seit einigen Tagen ein deutlicher Anstieg der Corona-Infektionen zu verzeichnen ist, hat sich im Kreisnorden die Lage nicht verändert. In allen aus Nordenham (3), Butjadingen (3) und Stadland (4) gemeldeten Fällen sind die Patienten bereits genesen. Akute Covid-19-Erkrankungen gibt es nach Angaben des Gesundheitsamtes zurzeit im Norden der Wesermarsch nicht. Infolge der Neuinfektionen in Lemwerder ist in der gesamten Wesermarsch die Zahl der labortechnisch bestätigten Coronavirus-Infektionen am Freitag von 55 auf 60 angewachsen. Davon sind 8 Patienten derzeit erkrankt und 51 wieder gesund. Einen Todesfall, der auf Covid-19 zurückzuführen ist, gibt es bislang in der Wesermarsch zu beklagen.

