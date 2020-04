Keine neuen Corona-Infektionen

Nordenham /Butjadingen /Stadland Die Zahl der labordiagnostisch bestätigten Covid-19-Erkrankungen in der nördlich Wesermarsch ist auch am Freitag gleich geblieben. Alle zehn Patienten aus Nordenham (3), Butjadingen (3) und Stadland (4) sind bereits genesen. Für die gesamte Wesermarsch meldet das Gesundheitsamt unverändert 52 Corona-Fälle. Eine Patientin ist verstorben, drei Infizierte werden ambulant in häuslicher Quarantäne betreut. Alle anderen sind wieder gesund. Die Zahl der Genesenen in der Wesermarsch ist seit Donnerstag von 46 auf 49 gestiegen.