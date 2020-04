Zahl der Erkrankten unverändert

Nordenham /Butjadingen /Stadland Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in der nördlichen Wesermarsch hat sich auch am Donnerstag nicht verändert. Sie liegt weiterhin bei 1o. Alle Patienten aus Nordenham (3), Butjadingen (3) und Stadland (4) sind bereits genesen. Insgesamt sind im Landkreis Wesermarsch 52 Corona-Fälle bekannt. 46 Patienten sind wieder gesund, eine Patientin war verstorben. Somit gibt es in der Wesermarsch nach Angaben des Gesundheitsamtes zurzeit noch fünf Covid-19-Infizierte, von denen vier in häuslicher Quarantäne betreut werden. Ein Patient befindet sich in stationärer Behandlung.