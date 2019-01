Nordenham /Butjadingen Zwei Bauhofmitarbeiter sind am Dienstagnachmittag vorsorglich vor Ort gewesen, um sich am Nordenhamer Strandgelände ein Bild von den Überflutungen zu machen. Sie blieben ganz entspannt: „Das war schon mal viel schlimmer“, sagte einer von ihnen beim Anblick der überspülten Gehwege und der nahezu komplett in der Weser versunkenen Brücke zum Union-Pier.

Nebenan rückte das Hochwasser dem Domizil des Nordenhamer Ruderclubs auf die Pelle. Von dem unteren Teil des Holzgebäudes war in dem grauen Fluten bald nichts mehr zu sehen: Das Bootshaus hatte sich in ein Hausboot verwandelt. Zum Glück nur dem Anschein nach.

Das Tief „Benjamin“ hat Nordenham und auch die Nachbargemeinden ordentlich durchgeschüttelt. Die von dem Sturm ausgelösten Überflutungen lockten Schaulustige in die Häfen von Großensiel und Fedderwardersiel. Dort hieß es ebenso Land unter wie auf dem Langwarder Groden, dessen Naturlehrpfad allenfalls noch zu erahnen war.

Laut Polizei gab es aber keine nennenswerten Schäden zu verzeichnen.