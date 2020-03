Coronavirus: Reiseverbot gilt bis zum Ende des Schuljahres

Nordenham Maßgebend für die Festlegung der Ziele, die von dem Schulfahrten-Verbot betroffen sind, ist die Einschätzung der Coronavirus-Risikogebiete durch das Robert-Koch-Institut (RKI). Das RKI führt auf seiner Homepage eine ständig aktualisierte Liste mit den jeweiligen Ländern und Regionen auf.

Die offizielle Risikowarnung des RKI gilt für Gebiete, in denen eine „fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann“. Um dies festzulegen, verwendet das Robert-Koch-Institut verschiedene Kriterien. Dazu gehören die Erkrankungshäufigkeit, die Entwicklung der täglich gemeldeten Fallzahlen, die vor Ort getroffenen Schutzmaßnahmen und exportierte Fälle in andere Regionen. Die Situation wird jeden Tag neu bewertet und entsprechend in der Risikoeinschätzung berücksichtigt.

Hier die internationalen Corona-Risikogebiete nach derzeitigem Stand:

• Italien

• Iran

• China (Provinz Hubei, inklusive der Stadt Wuhan)

• Südkorea (Provinz Gyeongsangbuk-do)• Frankreich (Region Grand Est mit Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne.

Für Deutschland ist der Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) als „besonders betroffenes“ Gebiet aufgeführt. Damit steht diese Region ebenfalls auf der roten Liste für Schulfahrten.

Laut Erlass des niedersächsischen Kultusministeriums gilt das Verbot ab sofort bis zum Ende des Schuljahres 2019/20. Die Lehranstalten sollten zunächst „unbedingt versuchen“, die Fahrten zu verschieben. Wenn das nicht möglich ist, müssen sie von der Schulleitung abgesagt werden.