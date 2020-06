Covid-19: Jetzt fünf Erkrankte

Nordenham Die Zahl der Covid-19-Patienten in Nordenham ist am Sonntag um zwei auf fünf gestiegen. Weitere fünf sind inzwischen genesen, teilte die Kreisverwaltung am Sonntagmittag mit. Insgesamt werden jetzt noch sieben Erkrankte in der Wesermarsch gezählt; die beiden anderen wohnen in Lemwerder.

